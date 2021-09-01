Американист объяснил отказ Байдена от пресс-конференции с Зеленским

Президент США Джо Байден отказался от пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за состояния здоровья и непредсказуемости своих ответов. Об этом «360» рассказал историк-американист Владимир Можегов.

Байден вообще, как мы видим, не даёт совместных пресс-конференций. Я думаю, во многом это, конечно, с его здоровьем связано и с непредсказуемостью. Советники ему не рекомендуют такие вещи делать, — отметил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день у Зеленского есть достаточно вопросов к американскому лидеру касаемо отношений Украины с Россией и Европой. Однако сейчас Байден вряд ли захочет их решать, так как на фоне проблем в Афганистане украинский вопрос практически исчез из поля зрения, сообщил американист.

Однако, в виду образовавшегося хаоса по вопросам Афганистана, Зеленский может попытаться продвинуть свои главные темы: давление на Россию и материальная помощь Украине, резюмировал Можегов.

Ранее стало известно, что Байден отказался от совместной пресс-конференции с Зеленским. Это следует из расписания американского лидера, распространённого пресс-службой Белого дома.