Американист объяснил нежелание США поддерживать Израиль в войне с Ираном Американист Дробницкий: администрации Байдена не выгодна война Ирана и Израиля

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху и Джо Байден

Администрации президента США Джо Байдена очень не хотелось бы, чтобы конфликт Израиля и Ирана вышел на новый уровень, рассказал NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, это означало бы дилемму для Вашингтона.

Если они поддерживают Израиль, вступая в войну с Ираном, это означает новый конфликт на Ближнем Востоке, результат которого трудно предсказать. Это вредоносное для Вашингтона решение, особенно перед выборами, учитывая, что политическая напряженность в Штатах достигла большого размера. А ведь есть еще Украина и сам Ближний Восток, включая неудачную операцию «Страж процветания» в Красном море против хуситов. Либо США остается бросать Израиль — своего ключевого геополитического союзника в регионе, — рассказал эксперт.

Дробницкий отметил, что США пытаются сдержать Израиль от ответного удара и даже заявили, что его не поддержат.

Кстати, судя по тону заявлений из военного кабинета Израиля, видно, что эти уговоры, по крайней мере, на часть руководства произвели впечатление. То есть все-таки нет ситуации, как 7 октября 2023 года. Нет со стороны правительства в Тель-Авиве обещания народу Израиля, что мы, мол, сейчас ответим страшно, — отметил Дробницкий.

Тегеран выпустил по территории Израиля более 300 беспилотников и ракет в ночь на 14 апреля: атака стала ответом на удар по консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. Иран заявил, что на этом инцидент исчерпан.

В ЦАХАЛ заявили, что ВВС страны и системы ПВО Иордании, США и Великобритании перехватили почти все ракеты и БПЛА. Израиль готовит ответ на атаку, из-за чего даже отложил планы по началу наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа.