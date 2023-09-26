Американист обвинил Великобританию во взрыве «Северных потоков» Политолог Дробницкий: за подрывами «Северных потоков» может стоять Лондон

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHuay/Global Look Pres

Взрыв на Северном Потоке 2

За взрывами трубопроводов «Северный поток» может стоять Лондон — давний партнер Вашингтона в Европе, отметил в беседе с NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. Он предполагает, что акция была направлена против интересов западных стран Евросоюза, в первую очередь Германии. Так он прокомментировал публикацию нового расследования американского журналиста Сеймура Херша по поводу диверсии.

Как известно, Германия должна была стать благодаря российскому и норвежскому газу европейским хабом. После подрыва газопроводов с российским газом роль хаба постепенно перешла к Польше. Произошло усиление Центральной Европы за счет Западной, которая в свою очередь скатывается в кризис и в запустение, — сказал американист.

26 сентября американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал на Substack статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой обосновал вывод о том, что взрывы были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Как считает публицист, подрыв связан вовсе не с интересами Украины, а с Германией. По мнению Херша, таким образом Вашингтон стремился снизить влияние Москвы на Берлин. Свой источник журналист не называет.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы ровно год назад — 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили, что причиной инцидентов стала целенаправленная диверсия. По информации оператора газопровода Nord Stream AG, разрушения на объектах беспрецедентные и определить сроки ремонта невозможно. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного террора.