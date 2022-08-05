Американист не исключил запрет на въезд в Китай для сына Байдена Американист Дробницкий: США может ввести санкции в отношении сына Байдена

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Хантер Байден

Китай пока ищет достойный ответ на приезд спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, однако намерение ввести санкции в отношении политика и ее родственников до конца не понятно, рассказал в беседе с NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. Тем не менее, по его словам, данные ограничительные меры могут затронуть сына американского президента Джо Байдена Хантера, который вместе с сыном Пелоси Полом был замешан в коррупционных схемах.

Пелоси-младший вместе с Хантером Байденом мутил дела по всему свету. Нам больше известна украинская часть, но там имеется и значительная коррупционная китайская часть. Может быть, ему запретят приезжать в Китай, но он как-нибудь выкрутится, — отметил Дробницкий.

Политолог добавил, что из-за визита Пелоси на остров в Пекине звучат разные заявления, которые надо проверять делами.

Китайские товарищи известны громкими заявлениями, а потом долгими и не очень понятными всему миру действиями, — подчеркнул Дробницкий.

Пелоси посетила остров Тайвань в начале недели. Это был первый за 25 лет визит американского политика такого высокого уровня на остров. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит принципу «одного Китая», однако является свидетельством «приверженности США поддержке тайваньской демократии». В ответ МИД КНР пообещал ввести санкции против Пелоси и ее ближайших родственников.

Ранее британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к биолабораториям на Украине. Инвестиционный фонд Хантера Байдена финансировал там американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов. Минобороны России опубликовало письма Хантера, направленные сотрудникам управления по снижению угрозы Пентагона и его подрядчикам по биологическим лабораториям, расположенным на территории Украины. В свою очередь Белый дом поддержал заявление Джо Байдена о том, что сделки его сына Хантера с Китаем и Украиной не имели неэтичного характера.