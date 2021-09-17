Американист назвал последствия скандала между Францией и США

Вашингтон продолжает действовать в своих интересах и поэтому заключил оборонный контракт с Великобританией и Австралией, из-за чего Франция потеряла «сделку века» на производство подводных лодок. При этом французская сторона не в состоянии ничего этому противопоставить. Об этом «Политике Сегодня» рассказал директор российского Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

По мнению политолога, американцы всё равно не потеряют Францию в качестве союзника, потому что ей некуда деваться.

Французы пошумят, попротестуют и всё. А что они могут сделать? Они зависимы от Соединённых Штатов и никуда эта зависимость не денется. Да, это такой трещинкой-то будет, конечно. Может, будет расширяться. Но пока в ближайшем будущем это ничем не грозит США, — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. При этом сразу после заключения соглашения Моррисон заявил, что Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group.