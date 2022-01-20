Госдеп засомневался в эффективности дипломатии по украинскому вопросу

В Вашингтоне не ожидают прорыва от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, но хотят услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен немецкому телеканалу ZDF. Он добавил, что у российской делегации было достаточно времени, чтобы проконсультироваться с российским президентом Владимиром Путиным.

Важный момент понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов, — заявил Блинкен.

Он добавил, что американская делегация рассчитывает понять, можно ли «продолжать следовать по пути дипломатии для разрешения этого кризиса». Несмотря на результаты переговоров, дипломат заверил, что США и их партнёры готовы и едины.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал карту Украины с российскими и польскими территориями, которая висит в кабинете главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Политик раскритиковал подобный подход и удивился тому, что польские дипломаты никак на это не отреагировали. Он также выразил интерес к реакции госсекретаря Энтони Блинкена на эту карту. Об этом Пушков написал в своём Telegram-канале.