https://static.news.ru/photo/9e1fe0e6-b9cb-11e9-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/imageBROKER.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки потеряли 24 миллиона акров (почти 9,7 млн га) природных территорий с начала ХХI века, говорится в докладе Центра американского прогресса.

Доклад под названием «Сколько природы в Америке нужно сохранить» шокировал своими данными. Специалисты посчитали, что за 17 лет с 2001 по 2017 год при строительстве зданий, электростанций и дорог были уничтожены огромные площади дикой природы, сопоставимые в целом с общей площадью штата Индиана.

Каждые две минуты в США уничтожаются природные территории величиной в два футбольных поля, — утверждает автор доклада Мэтт Ли-Эшли, пишет « Профиль ».

Учёные убеждены, что во избежание негативных последствий необходима программа, целью которой станет защита как минимум 30 процентов оставшихся природных территорий и сохранение их к 2030 году. Особой строкой выделено, что всего лишь 12% природных территорий США входят в состав национальных парков, финансирование которых после кризиса 2008 года значительно снизилось.

Также исследователи затронули больную для Штатов тему «мёртвых зон» в Мексиканском заливе — бескислородных участков океана, площади которых постоянно увеличиваются.

Мэтт Ли-Эшли предупреждает, что эта катастрофа грозит потерями чистого воздуха и чистой питьевой воды в стране.

Ранее ЮНЕСКО внесла охраняемые природные территории и острова в районе Калифорнийского залива в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Комитет организации обеспокоен неминуемым исчезновением эндемического вида калифорнийской морской свиньи. В докладе ЮНЕСКО сообщается, что несмотря на принятые меры, на данный момент популяция этих млекопитающих составляет всего около десяти особей. Причина вымирания свиней — использование жаберных сетей при незаконном промысле тотоабы, писал News.ru.