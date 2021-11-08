Американцы высмеяли попытку ЦРУ «вынюхать» цели России

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Читатели американского сайта CNN прокомментировали новость о разговоре российского лидера Владимира Путина и главы ЦРУ Уильяма Бёрнса во время визита последнего в Москву. Пользователи высмеяли тот факт, что в западных СМИ беседу назвали стремлением США выведать истинные намерения России в отношении Украины.

Ты там ничего не планируй, слышишь, Путин? Мы за тобой следим, — пошутил пользователь с ником Jinchuriki1987.

Некоторые вспомнили недавний видеоролик Минобороны США, где офицер-лесбиянка высказалась о намерении защитить интересы страны от «бесстрашных русских».

Россия теперь владеет Байденом. Путин просто смеётся над нами с тех пор, как Джо стал президентом, — написал пользователь Dennis Walden.

Другие напомнили, что русским в принципе «наплевать» на мнение США в вопросе Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом обсудил двусторонние отношения и региональные конфликты. Представитель Кремля добавил, что Путин и Бёрнс также затронули вопросы кибербезопасности.

Бёрнс находился в Москве 2–3 ноября. У него состоялись встречи с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.