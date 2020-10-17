Американцы возмутились тем, как СМИ в США проталкивают Байдена

https://static.news.ru/photo/44087f18-1182-11eb-9135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Американские читатели сайта Fox News возмутились тем, как западные СМИ поддерживают кандидата от Демократической партии Джо Байдена, несмотря на очевидные улики, доказывающие, что его сын Хантер был замешан в коррупции.

Речь идёт о статье, которую написал для Fox News профессор права и юрист-криминалист Джонатан Терли. В ней он подробно описал суть нынешней предвыборной гонки в США, заявив, что после появления компромата на Хантера Байдена демократы даже не потрудились опровергнуть подлинность этих улик, сообщает РИА Новости.

Доводы учёного спровоцировали ожесточённую реакцию читателей, которые симпатизируют Трампу и также замечают, что президента США пытаются уличить в каких-либо преступлениях на основании слов неназванных источников, тогда как в статьях про Байдена доказательств предостаточно, однако СМИ молчат.

Некоторые читатели заподозрили ФБР в предвзятости. Ведь речь идёт о том, что ноутбук с компроматом на Хантера Байдена находится у спецслужб уже неделю, а агенты официально так и не могут подтвердить его принадлежность сыну кандидата в президенты от демократов.

Один из комментаторов вынужден был признать, что американский либеральный истеблишмент держит простых граждан за дураков, которые не считаются с общественным мнением ради собственной выгоды.

С этим довольно трудно смириться, но единственный вывод из всей этой ситуации — что мы, простые граждане, придурки. Мы подчиняемся нашей собственной доморощенной аристократии, продажным политиканам, вроде Байдена, которые доят нас ради личной выгоды, — сказано в одном из комментариев.

Как сообщал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп призвал посадить в тюрьму своего ключевого оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена, а также всех его родственников.

Напомним, ранее газета New York Post обнародовала компромат на Хантера Байдена. Сын бывшего вице-президента США при президентстве Барака Обамы входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Если верить обнародованным данным, Хантер сводил отца с украинскими бизнесменами и использовал своё влияние в Вашингтоне, чтобы добиться привилегий для Burisma.

В руках ФБР оказался ноутбук, который агенты забрали из ремонтной мастерской в штате Делавэр. На жёстком диске компьютера хранилась переписка Хантера Байдена с сотрудником Burisma Вадимом Пожарским. В письмах тот благодарил Хантера за встречи с Байденом-старшим. Эти улики противоречат заявлениям Джо Байдена о том, что он не имел отношения к работе сына.