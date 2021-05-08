Американцы восстанавливают «угрожающую России» авиабазу на Аляске

https://static.news.ru/photo/f381c766-b041-11eb-b3e9-96000091f725_660.jpg Фото: Senior Airman Leala Marquez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные США пытаются восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске. Она позволит иметь «идеальные условия» для перехвата российских самолётов, рассказал аналитик журнала Forbes Дэвид Экс.

Когда вновь откроется аэродром Эриксон на острове Шемья, вот тогда стоит начать по-настоящему волноваться. <...> Истребители (ВВС США. — NEWS.ru) были бы в идеальной позиции для перехвата российских самолётов над Беринговым морем, — отметил Экс.

Он добавил, что остров с авиабазой располагается в 320 км от российской границы и именно поэтому точка имеет «колоссальное стратегическое значение».

В США нашли средства на восстановление аэродрома на острове Шемья, который был заброшен в 1991 году. Ни один другой объект на территории Соединённых Штатов не расположен так близко к России, что даёт преимущество при переброске техники, отметил автор.

Ранее стало известно, что российские военно-воздушные силы стали более комплексно и изощрённо проявлять активность на Аляске. Только за 2020 год в регионе столько раз сопровождали русские самолёты, сколько не было со времён холодной войны. С такими претензиями выступил американский генерал Глен ван Хёрк — глава Северного командования вооружённых сил США.