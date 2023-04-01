«Американцы устали»: конгрессмен осудил Байдена из-за Украины Конгрессмен США Госар: Байден и клика проигрывают пиар-битву в украинском конфликте

Фото: Ken Cedeno / Consolidated News Photos / Global Look Press

Конгрессмен-республиканец Пол Госар на своей странице в Twitter заявил, что президент США Джо Байден потерпел очередное поражение в пиар-битве в украинском конфликте. Он добавил, что американцы устали «отправлять бесконечное количество денег» Киеву и не обращать внимания на реальные проблемы по защите собственных границ. Он призвал Белый дом обратить внимание на существующие проблемы, с которыми сталкивается страна.

Байден и клика, стоящая за ним, проигрывают пиар-битву в украинском конфликте. Американцы устали отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин, — написал Госар.

Он отметил, что Вашингтон должен прекратить финансовую помощь Украине.

Ранее совладелец новостного издания Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг заявил, что попытки президента США Джо Байдена изолировать Россию привели к тому, что в изоляции оказались Соединенные Штаты. Он добавил, что Москва создала мощную антиамериканскую коалицию. Он выразил уверенность, что Россия, Китай, Индия и Саудовская Аравия стали сильнее и в случае их желания они смогут вместе одолеть США.