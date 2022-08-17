Американцы упрекнули Украину за незнание своей истории AC: в США упрекнули Украину за незнание своей истории

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Обозреватель Уильям Линд в статье для журнала American Conservative заявил, что Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы. Он добавил, что шансы на успех операции значительно снижается после того, как ты объявляешь противнику свои планы. Он назвал данное решение Киева «напрасным».

Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы. Если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте, — написал Линд.

Курская битва 1943 года является одним из главных сражений Великой Отечественной войны, которое позволило СССР перейти к фазе наступательных операций.

В случае нападения НАТО на Крым, Россия нанесёт ответный ракетный удар по Лондону, написали ранее журналисты китайского портала Sina. Отмечается, что Москва готова к самым решительным мерам. Автор материала указал на то, что Запад заинтересован в затяжном кризисе в мире и вооружённых конфликтах, так как страны НАТО получают прибыль от продажи своего оружия. В статье при этом сказано, что Запад и НАТО не хотят способствовать перемирию на Украине.