Американцы скрытно запустили спутник с МКС

С борта Международной космической станции (МКС) был скрытно запущен американский спутник BD-28. На это указывают данные ВВС США.

Информация о скрытном запуске появилась на сайте space-track.org. Точные данные о дате и времени произошедшего неизвестны. Обычно запуски производятся с помощью платформ, которые выносятся наружу с помощью манипуляторов.

Американский эксперт по космонавтике Джонатан Макдауэлл высказал мнение, что спутник является частным, а причастная к запуску американская компания не хочет афишировать свою деятельность.

Ранее стало известно, что компания SpaceX Илона Маска в 2022 году запустит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin. Запуск произойдёт с помощью ракеты-носителя Falcon 9. После выхода на окололунную орбиту он будет изучать спутник Земли с помощью сенсоров и камер.

В 2022 году компания CommStar Space Communications намерена запустить в космос первый частный спутник-ретранслятор. Аппарат призван обеспечить передачу данных между Луной и Землёй. Старт может состояться не позднее 2023 года.