Foreign Affairs: США уступают России в господстве в Африке

https://static.news.ru/photo/c8e89382-7f53-11eb-9a83-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Американский журнал Foreign Affairs заявил, что США уступают России и Китаю в господстве над Африкой. Аналитики издания отметили рост экономической и военной активности Москвы и Пекина на африканском континенте.

Стоит заметить, что РФ действительно усилила свои позицию в Африке. В частности, Москва подписала военные соглашения уже с 19 странами Африканского континента.

Эксперты издания также указали на то, что подход США к взаимодействию с африканскими странами заключается в работе американских послов в регионе. Тем не менее у диппредставительств нет нужного числа сотрудников, а также как таковых стимулов для взаимодействия не только на внутригосударственном уровне, но и на уровне региональных организаций для решения глобальных проблем. Особенно это касается борьбы с джихадистами, которые действуют по всему региону.

Аналитики считают, что стратегия США, направленная на решение соответствующей проблемы, должна носить транснациональный характер. В частности, рекомендуется усилить агентство международной помощи USAID и оказывать помощь уже на региональном уровне.

К слову, американские специалисты нередко критикуют действующую политику Соединённых Штатов, особенно в отношении других стран. Так, ранее, как писал NEWS.ru, глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински призвал власти США изменить подход к отношениям с РФ. По словам специалиста, Вашингтону следует отказаться от прежней точки зрения.