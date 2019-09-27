https://static.news.ru/photo/8177a5ac-e228-11e9-b64e-fa163e074e61_660.jpg Халтмаагийн Баттулга Фото: UNCTAD/Wikimedia Commons

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга смог наладить контакты с российским коллегой Владимиром Путным, считают американские журналисты.

Политики встречались всего несколько раз, однако монгольский лидер был приглашён на важнейшее событие Москвы в 2020 году — празднование Дня Победы, пишет Bloomberg .

Баттулга, в отличие от своих предшественников, изначально пытался наладить контакт с РФ, тогда как прошлые главы Монголии старались подружиться с Соединёнными Штатами.

Ранее News.ru писал, что Россия и Монголия создадут совместную рабочую группу для оценки перспектив строительства газопровода из РФ через территорию восточноазиатской страны в Китай.