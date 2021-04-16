«Движемся к войне»: Американцы предостерегли Байдена от конфликта с РФ

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Новость о перехвате российским истребителем американского самолёта-разведчика над Тихим океаном в Fox News вызвала бурную реакцию читателей. Они обвинили президента США Джо Байдена в эскалации отношений с Россией и недееспособности.

«Мне кажется, нам очень повезло, что Путин способен контролировать себя перед лицом провокаций со стороны пациента с Альцгеймером. Но это не значит, что Путин будет всё спускать Байдену с рук. Байден хочет сделать Путина козлом отпущения, но это не сработает. То есть мы движемся к войне», «Я не помню, чтобы такая негативная дипломатия исходила со стороны администрации Трампа. Мне совершенно ясно, что в умственном плане Байден не в состоянии вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей. Это очень опасно», приводит РИА Новости слова простых американцев.

Также многие пользователи выступают против новых санкций в отношении России, поскольку «Россия не вмешивалась в американскую политику, как утверждали демократы, которым просто нужно было компенсировать нехватку общественной поддержки Хиллари». По их мнению, «По своей глупости Байден наказывает Россию за то, чего она — и она это знает — не делала».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден считает, что Россия оказалась «за пределами» мирового сообщества и переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным он воспринимает как «мост», чтобы вернуть её назад.

Как писал NEWS.ru, 13 апреля Байден позвонил Путину и предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы. Однако 15 апреля глава Белого дома ввёл против России очередные санкции из-за чрезвычайной угрозы национальной безопасности, которая якобы исходит из Москвы. При этом американская администрация отметила, что не ставит целью эскалацию отношений с Россией.