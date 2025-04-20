Американцы могут разориться на одной категории товаров из-за пошлин РИА Новости: американцы могут разориться на хобби из-за пошлин против Китая

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Жители США могут разориться на хобби из-за введения пошлин против Китая: эта страна поставляла американцам значимые для досуга вещи, рассказало РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Могут сильно подорожать товары для любителей музыки, спорта, рисования, видеоигр и астрономии.

Как указали в издании, самая большая зависимость США была в поставках звуковой аппаратуры. Также из КНР в Соединенные Штаты поставлялось 48% струнных инструментов, 41% наушников и треть прочих инструментов.

Пострадают любители охоты и рыбалки, так как 59% удочек, крючков, сачков для рыб и бабочек, а также приманок как раз приезжали из Китая. 57% инвентаря для фитнеса, серфинга и гольфа также поставлялось из КНР. Поднебесная поставляла в США холодное оружие и велосипеды.

Пошлины могут нанести урон кошельку любителей видеоигр, настольных и азартных игр, бильярда и игрушечных машинок, так как 77% этих видов товаров поступало в США из КНР. Соединенные Штаты также импортировали из Китая 48% художественных красок и 36% шариковых и перьевых ручек.

Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова прокомментировала журналистам РИА Новости эту ситуацию и сказала, что товары для хобби действительно подорожают из-за пошлин. Повышение цен может составить 40–50%, продавцы для поддержания спроса могут снизить долю прибыли, сдержав тем самым рост цен.

Ранее сообщалось, что администрация США может наложить пошлины 245% на импорт из Китая. Как рассказали в пресс-службе Белого дома, такое решение принято на фоне обострения экономического противостояния между Пекином и Вашингтоном.