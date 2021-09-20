Американцы допустили потерю всех союзников из-за Байдена

Читатели Fox News отреагировали на дипломатический кризис, разразившийся между Францией и США после объявления о создании нового оборонного партнёрства AUKUS. Оно появилось после разрыва сделки между Австралией и Францией по подводным лодкам.

Вину за испорченные отношения между Вашингтоном и Парижем некоторые читатели в комментариях возложили на президента США Джо Байдена.

Похоже, он нанёс больше вреда, чем мог, как казалось, и всего за девять месяцев. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников, — написал один из пользователей.

Некоторые американцы его поддержали: «Возможно, это в очередной раз провал Байдена», «Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла», «Ещё один план „единства“ Байдена. У нас уже есть Разделённые Штаты Америки. Теперь Байден работает над Европой».

При этом нашлись и те, кто занял сторону хозяина Белого дома.

Французы первыми нарушили первоначальную сделку. Подлодки предполагалось построить в Австралии. На следующий день после объявления о сделке президент Франции сообщил о создании тысяч французских рабочих мест для строительства подводных лодок во Франции, — отметил один из читателей.

Его позицию поддержали другие пользователи: «Не фанат Байдена, но вообще это вина французов», «Бюджет подводных лодок увеличился с 50 до 90 миллиардов долларов, и строительство отставало от графика. Австралия имела полное право уйти».

Ранее стало известно, что сделка Австралии, США и Великобритании AUKUS раскалывает Запад. Об этом заявил руководитель крупнейшей фракции Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер. Политик отметил, что данное соглашение стало дипломатическим оскорблением Парижа. По его мнению, Европа должна быть единой и готовой защищать свои интересы.