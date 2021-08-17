Американцы бросили украинцев на базе в Кабуле

Двенадцать украинских военных остаются на бывшей базе США в Кабуле после ухода американцев. Об этом сообщает телеканал «24».

Сестра одного из военнослужащих рассказала , что на базе также остались грузины, румыны и болгары. На объект уже приходили боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ). Отмечается, что талибы вели себя вежливо, но оружие всё-таки забрали.

По данным телеканала, украинцы пока находятся на базе из-за царящего в Кабуле хаоса.

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и в данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее руководство «Талибана» приказало своим бойцам не занимать опустевшие здания посольств в Афганистане и не останавливать машины дипломатов. Также талибы призвали граждан Афганистана продолжать заниматься своими повседневными делами и не останавливать развитие экономики страны.