Читатели американского издания The Washington Post высмеяли статью, автор которой сравнил Украину с «зубастой козой». Таким эпитетом страну наделил журналист Дэвид Игнатиус в статье о попытках официального Вашингтона предостеречь Россию от вторжения на Украину.
Общее мнение большинства читателей в комментариях
Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надёжной национальной армии. Хвалёная украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащённая, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится, — уверен он.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил попытки провокаций, которые бы оправдали заявления о существующей угрозе вторжения России на Украину. По его словам, такая истерика нагнетается искусственно, а обвиняют Россию те, «кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана».