Американцев повеселило сравнение Украины с «зубастой козой»

Фото: Inna Borodaieva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины уже применяли американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом в интервью изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, не назвавший конкретное место и время применения оружия.

Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск, — отмечает издание. Глава ГУР Украины считает, что Javelin вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar будет важным психологическим сдерживающим фактором для...