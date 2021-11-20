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Американцев повеселило сравнение Украины с «зубастой козой»

Читателей Washington Post повеселило сравнение Украины с «зубастой козой»
04:36, 22 ноября 2021
Американцев повеселило сравнение Украины с «зубастой козой» Фото: Inna Borodaieva/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Читатели американского издания The Washington Post высмеяли статью, автор которой сравнил Украину с «зубастой козой». Таким эпитетом страну наделил журналист Дэвид Игнатиус в статье о попытках официального Вашингтона предостеречь Россию от вторжения на Украину.

Общее мнение большинства читателей в комментариях выразил пользователь под ником Andrew Clifford, который назвал украинскую армию бумажным тигром.

Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надёжной национальной армии. Хвалёная украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащённая, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится, — уверен он.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил попытки провокаций, которые бы оправдали заявления о существующей угрозе вторжения России на Украину. По его словам, такая истерика нагнетается искусственно, а обвиняют Россию те, «кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана».

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