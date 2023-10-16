Американцам предложили подумать о вступлении в БРИКС Американист Лозанский назвал вступление в БРИКС «лучшей идеей» для США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В США должны задуматься о вступлении в БРИКС, считает президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Как отметил он в беседе с «Радио 1», это было бы «лучшей идеей» для главы Белого дома Джо Байдена, который постоянно ищет внешних врагов для спасения страны от раскола.

Американцам пора подумать о вступлении в БРИКС. Только при таком раскладе все смогут жить дружно. <...> Если Байден предложил бы вступить в БРИКС, наверное, это будет лучшей идеей не только для Америки, но и для всего человечества, — сказал эксперт.

По его мнению, Штатам пора отказываться от позиции гегемона, перестать искать врагов и начать поиск друзей. Американист подчеркнул, что совокупный рейтинг всех сегодняшних кандидатов на пост президента США меньше показателей одного Дональда Трампа. Однако сам Трамп видит Китай внешним врагом своей страны, и поэтому не сможет обеспечить мир.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая, что страны, вступающие в БРИКС, руководствуются желанием построить многополярный мир. Участники объединения не хотят находиться на вторых ролях у «какого-то суверена», подчеркнул российский лидер.