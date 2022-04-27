Американского студента Рида обменяли на российского лётчика Ярошенко В МИД РФ заявили, что американского студента Рида обменяли на российского лётчика Ярошенко

Пресс-конференция членов семьи российского летчика К.Ярошенко / Фото Артем Геодакян/ТАСС

27 апреля Россия и США провели обмен осуждёнными, сообщили в МИД РФ. Американского студента Тревора Рида обменяли на российского лётчика Константина Ярошенко в результате длительного переговорного процесса.

В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорён к 20 годам лишения свободы, — говорится в сообщении.

Рид был доставлен в сопровождении оперативных сотрудников в аэропорт Внуково, откуда вылетел в США. Соответствующие кадры показал телеканал «Россия-24».

Между тем супруга Ярошенко Виктория заявила, что он уже летит в Москву из Турции, пишет РИА Новости.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года его перевели в учреждение «Данбери» в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.

В сентябре прошлого года Ярошенко рассказал, что подвергся пыткам в Либерии после задержания агентами спецслужб США и их местными коллегами. Он уточнил, что его держали в здании Агентства национальной безопасности, где находится специальная пыточная комната. При этом Ярошенко не сказал, кто именно его пытал — американцы или либерийцы. По словам россиянина, били его и после прибытия на военную базу в США.

Студент Рид был арестован в Москве в августе 2019 года. Он учился в столице на курсах русского языка, которые ему подарила девушка. Согласно материалам дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что Рид ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить молодого человека, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД. По пути Рид напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге. Сам американец вину не признал и заявлял, что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Риду предъявили обвинения по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. 30 июля 2020 года Головинский суд признал его виновным и дал девять лет колонии. Рид отбывал наказание в исправительном учреждении в Мордовии.