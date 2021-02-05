«Америка вернулась»: Байден реанимировал курс на конфронтацию с Россией

Джо Байден, две недели назад вступивший в должность президента США, выступил в Государственном департаменте с речью об американской внешней политике. Изначально он должен был озвучить новую внешнеполитическую концепцию ещё 1 февраля, но отказался от этой идеи из-за эпидемиологической ситуации. Основные приоритеты тогда обозначил в интервью госсекретарь Энтони Блинкен. Однако президентское выступление оказалось лаконичнее и в то же время жёстче.

Если госсекретарь Энтони Блинкен помимо российских протестов и соперничества с Китаем также затронул темы нарушения прав человека в Саудовской Аравии и возможности возвращения к «ядерной сделке» с Ираном, то Байден последние вопросы обошёл стороной. Впрочем, это не стало сюрпризом: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ещё до выступления заявляла, что президент не станет освещать все внешнеполитические направления политики США.

Сам по себе факт того, что из всех ведомств для первого «программного» выступления Байден выбрал именно Госдепартамент, весьма показателен. На это указал и глава государства.

Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики, — заявил он.

Под «возвращением» Байден подразумевал восстановление прежних альянсов США с их союзниками, изрядно ослабленных Дональдом Трампом. Основными же предметами речи Байдена стали взаимоотношения с Россией и с КНР — странами, которые он считает основными соперниками. По словам американского президента, Вашингтон намерен пересмотреть модель взаимодействия с Москвой по сравнению с периодом руководства Трампа. Среди угроз, исходящих с российской стороны, Байден выделил уже набившее оскомину «вмешательство в выборы», а также вероятные кибератаки на инфраструктуру США, которые многие в Америке приписывают именно «руке Кремля».

Я дал ясно понять президенту Путину, что я не такой, как мой предшественник, и что дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России, закончились, — отметил хозяин Белого дома.

Помимо обещания жёсткого ответа Москве на любые недружественные действия, Байден также впервые публично озвучил призыв освободить оппозиционера Алексея Навального. Впрочем, резкость подобных заявлений президент США попытался уравновесить словами о том, что у двух государств есть и точки соприкосновения. Он, в частности, особо отметил факт продления 3 февраля Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известен как СНВ-3) — как «единственного оставшегося договора между нашими странами, обеспечивающего ядерную стабильность».

Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

В целом сюрпризов речь Байдена не принесла, на что указала и российская сторона. Так, например, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал заявления американского президента ожидаемыми и подчеркнул, что на данный момент драматизировать ситуацию в двусторонних отношениях не стоит.

В том, что ничего принципиально нового Байден не озвучил, сходятся также представители российского экспертного сообщества. В частности, как напомнил в беседе с NEWS.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв, вопрос взаимоотношений с Россией в негативном ключе обсуждается в Америке уже много лет, и зачинщиками этой кампании были именно демократы, к которым принадлежит действующий президент.

Поэтому Байден весьма осторожно высказывается, допуская сотрудничество по направлениям, выгодным США, отдавая дипломатии первое место среди инструментов американской внешней политики. Ничего принципиально не меняется. Подобная риторика не отменяет дальнейшего давления и санкций. Вопрос в том, подойдёт ли России концепция Байдена: не всегда то, что интересно Вашингтону, отвечает и интересам Москвы. Любое сотрудничество подразумевает компромисс. Продление договора СНВ-3 стало таким компромиссом — предыдущая администрация выдвигала неприемлемые условия. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ)

Глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный, в свою очередь, отмечает, что риторика Байдена не изменилась ещё со времён его нахождения на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, а сфер взаимодействия, кроме продления договора СНВ-3, пока не просматривается.

США как давили на Россию, так и будут давить — по вопросам соблюдения прав человека, по украинской проблематике и т. д. Но главным конкурентом Америки признан Китай, в конечном счёте, они не с ним продлили договор. Ничего нового я в выступлении Байдена не обнаружил: перебранка между Москвой и Вашингтоном будет продолжаться. Павел Подлесный глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН