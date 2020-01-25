https://static.news.ru/photo/115ebf5e-3f47-11ea-934f-fa163e074e61_660.jpg Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии не причастны к публикации переписки богатейшего человека в мире Джеффа Безоса и его любовницы Лорен Санчес. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу American Media.

Компания подтвердила, что интимные фотографии главы Amazon и его пикантная переписка со своей пассией была выкуплена у брата любовницы Майкла Санчеса за $200 тыс. Как оказалось, в октябре 2018 года он заключил контракт с газетой The National Enquirer, принадлежащей ранее American Media.

Все материалы и информацию нашим репортёрам Майкл Санчес начал передавать в сентябре 2018 года, — сказал представитель American Media.

По словам собеседника WSJ, любые предположения о том, что такие третьи стороны, как власти Саудовской Аравии причастны к скандалу или оказывают влияние на работу данной компании.

Весной 2019 года нанятый Джеффом Безосом специалист по безопасности Гэвин де Беккер заявил, что работающие на власти Саудовской Аравии хакеры взломали телефон главы Amazon. Им удалось получить доступ к личной информации американца. По данным издания The Guardian, взлом был осуществлён после того, как предприниматель получил сообщение в WhatsApp, отправленное с аккаунта саудовского наследного принца. В Amazon эту информацию комментировать отказались.

Как писал NEWS.ru, ранее посольство Саудовской Аравии в Соединённых Штатах прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о причастности наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда к взлому телефона богатейшего человека мира.