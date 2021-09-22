Amazon создаст в Новой Зеландии облачный регион за $5,2 млрд

Министр цифровой экономики и коммуникаций Новой Зеландии Дэвид Кларк сообщил, что подразделение Amazon, занимающееся сферой облачных вычислений, Amazon Web Services создаст в Новой Зеландии облачный регион. Общий объём инвестиций в проект составит $5,2 млрд. Об этом стало известно из публикации на сайте правительства страны.

Amazon стала второй мировой крупной технологической компанией, вложившей значительные средства в создание облачного региона в Новой Зеландии, что <...> придаст импульс росту национального цифрового сектора и дальнейшему восстановлению экономики страны после пандемии COVID-19. Общий объём инвестиций Amazon составит порядка 7,5 млрд новозеландских долларов ($5,2 млрд), — сообщил Кларк.

Он добавил, что появление в стране новых дата-центров от Amazon даст гражданам дополнительные рабочие места и расширит возможности цифровизации экономики Новой Зеландии. Также Кларк подчеркнул, что «облачные технологии будут играть важную роль в развитии цифровой экономики Новой Зеландии».

Ранее эксперт предположил, что строительством первой космической гостиницы займутся главы компаний SpaceX и Amazon. Если всё пойдёт по плану, первые отели появятся в космосе не раньше 2030 года.