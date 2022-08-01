Алжир заявил о заинтересованности в присоединении к БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна заинтересован в присоединении к БРИКС. По его словам, это позволит республике избежать «биполярных конфликтов», сообщает Algeria Press Service.

У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу, — сказал глава государства.

Заявки на вступление в БРИКС в июне 2022 года уже подали Иран и Аргентина. Намерение вступить в союз выразили Египет, Саудовская Аравия и Турция. на сегодня в БРИКС входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия. Объединение было создано в 2006 году по инициативе России.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что уже в обозримом будущем новые государства захотят присоединиться к БРИКС. Она сказала, что считает необходимым, чтобы государства — кандидаты на вступление в БРИКС отвечали требованиям в культурном и экономическом плане, так как основными приоритетами БРИКС являются мир и сотрудничество.