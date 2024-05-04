Алжир запросил закрытое заседание в СБ ООН по ситуации в Газе ТАСС: Алжир запросил заседание в СБ ООН из-за массовых захоронений в Газе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алжир запросил закрытое заседание в Совете Безопасности ООН по вопросу о массовых захоронениях в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации. Уточняется, что алжирская сторона просит провести встречу 7 мая.

Да, Алжир запросил закрытые консультации на эту тему, — сообщил источник.

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник, 30 апреля, призывал допустить независимых следователей к местам массовых захоронений в секторе Газа. По его словам, необходимо установить все обстоятельства смерти палестинцев.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя также заявил, что по факту нахождения массовых захоронений в секторе Газа необходимо провести независимое международное расследование. Он отметил, что ответственные за преступление должны понести наказание.

До этого издание Al Jazeera сообщило, что тела 180 человек найдены палестинскими экстренными службами в массовом захоронении на территории медицинского комплекса «Нассер». Бригады гражданской обороны обнаружили братскую могилу после того, как Тель-Авив 7 апреля вывел свои войска из города.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что израильские военные и Служба общей безопасности в рамках рейдов на территории медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа задержали порядка 480 террористов, связанных с «Исламским джихадом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).