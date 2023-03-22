Алжир захотел стать посредником в разрешении кризиса на Украине

Фото: Farouk Batiche/dpa/Global Look Press

Алжир мог бы стать посредником для разрешения кризиса на Украине. С таким заявлением выступил президент арабской республики Абдельмаджид Теббун. По его словам, страна входит в число государств, которые имеют достаточное для этого доверие. Слова президента приводит телеканал Al Jazeera.

Алжир способен сыграть посредническую роль в украинском кризисе. Мы входим в число немногих стран, которые имеют для этого достаточное доверие, — сказал Теббун.

Он также рассказал в интервью телеканалу, что его визит в РФ запланирован на май текущего года.

1 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о начале подготовки к визиту президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Глава государства приедет в Москву в мае, о чем он договорился с российским лидером Владимиром Путиным в телефонном разговоре 31 января. Точная дата пока не определена.

В ноябре 2022 года начальник штаба алжирской армии генерал-майор Саид Ченгриха и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев провели переговоры о военном сотрудничестве двух стран.