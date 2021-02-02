Алжир готов начать производство «Спутника V» через два месяца

https://static.news.ru/photo/754c8cf6-6590-11eb-a2e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться в Алжире уже через два месяца. Об этом заявил министр фармацевтической промышленности Лотфи бен Бахмед.

По словам министра, технологическая карта производства вакцины зарегистрирована в Национальном лекарственном управлении. Бен Бахмед подтвердил, что российские специалисты приедут в Алжир для оценки возможностей местных производств, но, по его словам, алжирские специалисты также совершат визит в РФ.

Также министр сообщил, что работа по изучению производства вакцины длится уже полтора месяца посредством видеоконференций. Он добавил, что уже состоялся обмен идеями между специалистами для передачи технологии.

Алжир готов приступить к производству вакцины в течение двух месяцев, если будет иметься в наличии сырьё, — подчеркнул министр в комментарии радиостанции Chaine 1.

В алжирской кампании вакцинации используется вакцина «Спутник V». В декабре министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что вакцинация будет бесплатной для всех групп населения.

Как писал NEWS.ru, власти Алжира в январе 2021 года рассчитывают получить около 500 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.

По словам Фурара, в Алжире собираются вакцинировать «безопасным и эффективным» препаратом 60–70% населения, кроме детей. Это обеспечит коллективный иммунитет. Под вакцинацию в стране уже подготовлены около восьми тысяч прививочных пунктов.