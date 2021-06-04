«Альянс в опасности»: Путин о словах НАТО про инцидент с бортом Ryanair

https://static.news.ru/photo/d20bf44e-c540-11eb-9e77-96000091f725_660.jpg Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/ Global Look Press

Президент России Владимир Путин по ходу своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал заявление НАТО, согласно которому отечественные спецслужбы были причастны к экстренной посадке самолёта Ryanair в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Как сказал глава государства, Альянс в опасности, раз его руководство высказывается подобным образом. Трансляция выступления политика велась на официальном сайте форума.

Любую причастность российских спецслужб к произошедшему глава государства опроверг. Кроме того, Путин ответил на вопрос, стала бы Россия принудительно сажать борт, которым летит разыскиваемый ею человек.

Не скажу, — сказал Путин.

Также президент высказался по поводу самой личности основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого арестовали после посадки самолёта в минской воздушной гавани.

Какой-то Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет, — борется с режимом Лукашенко, — добавил президент, отметив, что разговор происходит всё же на экономическом форуме.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца. Европейские политики осудили действия властей Белоруссии и рекомендовали авиаперевозчикам не летать над республикой, также ряд стран Европы закрыли воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

Ранее стало известно, что Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял тему задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.