Алтайский «маньяк в погонах» сбежал из тюрьмы на Кипре

https://static.news.ru/photo/9b6c6006-6c7e-11eb-b834-96000091f725_660.jpg Александр Сатлаев Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Бывший алтайский следователь Александр Сатлаев, приговорённый к заключению за ограбление и изнасилование женщины, сбежал из тюрьмы на Кипре.

Заключённый залез в люк технического помещения рядом с главными воротами тюрьмы, затем дождался, когда ворота откроют, и незаметно выскользнул наружу. Сейчас его поисками занимаются полиция и военные. Об этом рассказал Life источник в правоохранительных органах.

Правоохранители считают, что Сатлаев может попытаться бежать в Турцию, тогда ему потребуются поддельные документы, чтобы сесть на самолёт или морское судно. Он также может продолжить скрываться в Республике Кипр.

Как сообщалось, экс-сотрудник российского СК Александр Сатлаев был задержан в непризнанной Республике Северного Кипра за ограбление. Мужчина похитил кошелёк у женщины, которую он до этого душил. Его идентифицировали по записям с камеры наблюдения и арестовали. При себе у россиянина нашли 300 турецких лир и €35. Как заявили в полиции республики, за грабёж с использованием насилия россиянину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

NEWS.ru писал, что ранее Александр Сатлаев получил на родине шесть лет за серию преступлений сексуального характера, вышел досрочно и вновь оказался в розыске по подозрению в изнасиловании, произошедшем в Барнауле.