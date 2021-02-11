Алтайский «маньяк в погонах» сбежал из тюрьмы на Кипре

Бывший алтайский следователь Александр Сатлаев, приговорённый к заключению за ограбление и изнасилование женщины, сбежал из тюрьмы на Кипре.
Заключённый залез в люк технического помещения рядом с главными воротами тюрьмы, затем дождался, когда ворота откроют, и незаметно выскользнул наружу. Сейчас его поисками занимаются полиция и военные. Об этом
Правоохранители считают, что Сатлаев может попытаться бежать в Турцию, тогда ему потребуются поддельные документы, чтобы сесть на самолёт или морское судно. Он также может продолжить скрываться в Республике Кипр.
Как сообщалось, экс-сотрудник российского СК Александр Сатлаев был задержан в непризнанной Республике Северного Кипра за ограбление. Мужчина похитил кошелёк у женщины, которую он до этого душил. Его идентифицировали по записям с камеры наблюдения и арестовали. При себе у россиянина нашли 300 турецких лир и €35. Как заявили в полиции республики, за грабёж с использованием насилия россиянину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
NEWS.ru писал, что ранее Александр Сатлаев получил на родине шесть лет за серию преступлений сексуального характера, вышел досрочно и вновь оказался в розыске по подозрению в изнасиловании, произошедшем в Барнауле.