Румынский альпинист Жолт Терек сорвался со скалы в карпатском горном массиве Фэгэраш. Тело 45-летнего погибшего нашли рядом с горой Негою.
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Альпинист находился один в районе, где отсутствует мобильная связь.
За свою жизнь Терек покорил многие из вершин мира. В 2016 году он был одним из первых, кто взобрался на Пик 5 в гималайском районе Макалу, высота которого составляет 6421 м. В 2013 румын возглавлял экспедицию на вершину Нангапарбат в Гималаях высотой 8126 м.
Как писал News.ru, альпинисты, которые намерены покорить Эверест, отныне обязаны доказать, что вообще умеют подниматься на горные вершины. Такую позицию озвучили в правительстве Непала. Там отметили, что обеспокоены ростом смертельных случаев при восхождении на высочайший пик планеты.