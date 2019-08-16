https://static.news.ru/photo/794c6a4c-c186-11e9-ad26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pear Blossom/Wikimedia Commons

Румынский альпинист Жолт Терек сорвался со скалы в карпатском горном массиве Фэгэраш. Тело 45-летнего погибшего нашли рядом с горой Негою.

По данным Радио Румынии , вертолёту не удалось приземлиться на месте происшествия, и поэтому было принято решение доставить тело на носилках.

Альпинист находился один в районе, где отсутствует мобильная связь.

За свою жизнь Терек покорил многие из вершин мира. В 2016 году он был одним из первых, кто взобрался на Пик 5 в гималайском районе Макалу, высота которого составляет 6421 м. В 2013 румын возглавлял экспедицию на вершину Нангапарбат в Гималаях высотой 8126 м.

Как писал News.ru, альпинисты, которые намерены покорить Эверест, отныне обязаны доказать, что вообще умеют подниматься на горные вершины. Такую позицию озвучили в правительстве Непала. Там отметили, что обеспокоены ростом смертельных случаев при восхождении на высочайший пик планеты.