Алиханов: ЕС может исключить из санкций транзит через Литву

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своём Telegram-канале заявил, что Евросоюз имеет все возможности, чтобы внести поправки в санкционные пакеты для исключения транзита в Калининград. Он указал на то, что в последнем — пятом — пакете антироссийских санкций Европы был отражён вопрос калининградского транзита. Глава региона пояснил, что следует в остальных пакетах также учесть ситуацию с транзитом.

Европейцам нужно поправить свои документы в предыдущих пакетах, которые они принимали ранее. Понятно, что Евросоюз имеет все возможности для того. Это сделать элементарно, они должны это сделать, — рассказал Алиханов.

Он добавил, что в случае, даже если Евросоюз откажется вносить изменения в свои санкционные пакеты, вопрос доставки грузов в Калининград уже отработан.

Поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что весь транзит из России, погруженный до введения ограничений в связи с санкциями ЕС, то есть до 17 июня, будет доставлен в Калининград. Он подчеркнул, что товары, погруженные позже, через территорию Литвы не поедут. Он пояснил, что не будут пропускаться товары, попавшие под санкции Евросоюза, все остальные позиции будут доставлены в Калининград.