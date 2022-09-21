Алиев заявил об отсутствии переговоров с Ереваном по делимитации границ Алиев: переговоры по существу между Баку и Ереваном о делимитации границ в настоящий момент не ведутся

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку приступить к делимитации границы с Ереваном, однако переговоры сторон по существу на текущий момент не ведутся. Глава республики подчеркнул, что этот процесс носит чисто формальный характер и никакие обсуждения по картам не проводятся, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Мы предложили начать процесс делимитации. (Армянская сторона. — NEWS.ru) затянула его более чем на год. Сейчас этот процесс, хоть и начался, но носит чисто формальный характер, никакие переговоры по существу не ведутся, никакие обсуждения по картам не проводятся, — сказал Алиев.

По словам главы государства, Баку подготовил все необходимые карты для делимитации границы с Арменией, по которым и должна вестись эта работа.

Мы подготовили все карты. И карты XX века, и карты предыдущего периода, и работа по делимитации должна проводиться по этим картам, — добавил Алиев.

Ранее днем глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов указал, что власти страны готовы приступить к проработке мирного договора с Арменией не теряя времени. Во время переговоров с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН дипломат отметил, что Баку готов начать работу над текстом документа вопреки конфликту на армяно-азербайджанской границе.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что делимитация границ с Азербайджаном должна проводиться по советским картам. 16 сентября Пашинян обвинил Баку в использовании комиссии по делимитации границ для выдвижения территориальных претензий. По его словам, «ни один миллиметр» территории Армении не может быть предметом каких-либо обсуждений, а правительство страны продолжит предпринимать все возможные шаги для установления в регионе долгосрочного мира.