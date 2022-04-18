Алиев заявил о поворотной точке в отношениях с Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тайво Клааром заявил, что принятие Ереваном выдвинутых Баку пяти принципов является поворотной точкой в нормализации отношений между двумя странами, сообщает информагентство Report. Он также заявил о положительных результатах по итогам трёхсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой ЕС Шарлем Мишелем в Брюсселе 6 апреля.

Премьер-министр Армении также открыто говорил о процессе нормализации и принятии Арменией пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном. Это действительно ещё один поворотный момент в процессе. Думаю, что это положительные комментарии, — сказал Алиев.

При этом он подчеркнул, что теперь Баку и Ереван должны доказать серьёзность своих намерений за столом переговоров. Он подтвердил готовность Азербайджана начать работу над созданием пограничных комиссий и рабочих групп по мирному соглашению.

Баку и Ереван не раз заявляли о готовности начать работы по подписанию мирного соглашения. По итогам трёхсторонней встречи в Брюсселе стороны поручили министрам иностранных дел государств начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию, которая будет заниматься вопросом о делимитации границы. В Кремле заявили, что приветствуют решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров. В МИД РФ же заверили, что Москва готова принимать активное участие в карабахском урегулировании.