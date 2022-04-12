Алиев заявил о необходимости второй встречи по Южному Кавказу в формате 3+3

В ближайшее время необходимо организовать вторую встречу в формате сотрудничества 3+3. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мероприятие подразумевает участие трёх стран Южного Кавказа — Азербайджана, Армении и Грузии, а также трёх ближайших соседей — России, Турции и Ирана. Слова азербайджанского лидера приводит РИА Новости.

Радует запуск формата сотрудничества 3+3. Первая подобная встреча уже состоялась. <...> У нас есть планы по повестке дня второй встречи, какие вопросы там должны быть обсуждены. Считаю, что в ближайшее время должна состояться и вторая встреча. То есть не нужно тратить время, — сказал Алиев.

Он также напомнил, что на днях впервые за десятилетия состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Алиев оценил этот факт положительно.

Считаю, что рабочие группы по делимитации границы, которые будут сформированы до конца апреля, а также рабочие группы по подготовке мирного договора должны начать свою работу в ближайшее время. На этот процесс мы смотрим с огромными надеждами и не нужно тратить время, — подчеркнул он.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

Ранее Ильхам Алиев рассказал, что Азербайджан долгие годы сталкивался с двойными стандартами со стороны большого числа зарубежных государств. По его словам, в годы оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении другие государства не хотели называть это оккупацией, хотя все факты были налицо. Подобное сейчас происходит в ситуации вокруг Украины.