Алиев заявил о необходимости подписания мирного договора с Арменией

Между Баку и Ереваном должен быть подписан мирный договор с условием взаимного признания территориальной целостности стран на основе международного права, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего визита в Агдам. Он также выразил уверенность, что проводимые сегодня армейские работы ещё больше усилят страну и помогут ответить реваншистским силам.

Конечно же, между Арменией и Азербайджаном должно быть мирное соглашение. Это соглашение должно быть подписано на основе международных норм права и принципов с условием взаимного признания территориальной целостности стран, — сказал Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к заключения мирного договора. По его словам, Ереван готов к содержательному конкретному разговору с азербайджанской стороной.

Политик также добавил, что Армения близка к началу строительства железной дороги на своей территории, которая пройдёт через Нахичевань. Пашинян считает, что в ближайшее время возможность реализации этого проекта станет предметной.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.