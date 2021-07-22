Алиев заявил, что Россия и Азербайджан имеют схожие позиции по Карабаху

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Россия и Азербайджан имеют схожие подходы по решению конфликта в Карабахе. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба главы государства.

Позиции Баку и Москвы по Карабаху совпадают, Азербайджан и РФ считают карабахский конфликт завершённым, — сказал политик.

По его словам, тема карабахского урегулирования поднималась на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 20 июля. Политики обсудили поствоенную ситуацию, в том числе Зангезурский коридор.

У нас нет разногласий по подходам. Мы — Россия и Азербайджан — считаем, что война завершилась, конфликт завершён, — добавил Алиев.

Ранее эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с NEWS.ru рассказал о доверительных отношениях Путина и Алиева. Он пояснил, что вопросы, касающиеся делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, обсуждались в ходе их переговоров.

Встреча двух лидеров продлилась около двух часов. Помимо карабахского вопроса стороны обсудили экономическое сотрудничество и совместное производство вакцин. После переговоров представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс реализации договорённостей по Карабаху идёт неплохо.