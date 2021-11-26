Алиев: «Зангезурский коридор становится реальностью»

экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде (Туркменистан) призвал страны-участницы воспользоваться Зангезурским транспортным коридором. По его словам, он станет важной частью транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад и откроет широкие возможности для региона, сообщает Sputnik Азербайджан".

Зангезурский коридор сегодня становится реальностью, — заявил Алиев.

Он отметил, что Азербайджан является активным членом ОЭС и плодотворно сотрудничает с членами сообщества на международных платформах.

Наши отношения с государствами ОЭС основаны на дружбе и взаимном уважении, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Армении прошла акция протеста против Зангезурского транспортного коридора, может соединить Азербайджан с Нахичеванью. Его противники заблокировали движение метро в Ереване. Акция проходила в рамках протестов против подписания документа о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

26 ноября в Сочи состоялась трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В её ходе стороны договорились о разблокировке транспортных коридоров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.