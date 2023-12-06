Алиев захотел гарантий отказа Армении от попыток реваншизма

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Баку не хочет войны с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, в этом отношении между странами должны быть гарантии.

Азербайджану нужны твердые гарантии того, что в Армении не будет попыток реваншизма. Потому что мы знаем, что происходит в Армении. Также мы знаем, что у Армении много «советников» в некоторых европейских столицах, — пояснил он.

Ранее Алиев заявил, что проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией представляет собой небольшой документ на шесть-семь страниц. По его словам, соглашение включает менее 20 статей. Алиев добавил, что Баку и Ереван пять-шесть раз обменивались комментариями по документу.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку и Ереван обсуждают вопрос анклавов на территории двух республик. Он подчеркнул, что одним из принципов подписания мирного договора с Азербайджаном является взаимное признание территориальной целостности государств. По его словам, Армения может восстановить суверенитет над Арцвашеном, а Азербайджан — над де-юре существовавшими анклавами.

30 ноября состоялась первая встреча сторон по делимитации государственной границы. Баку и Ереван договорились продолжать диалог.