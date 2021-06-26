Алиев выступил за создание рабочей группы по делимитации границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым создать рабочую группу по делимитации границы с Арменией, передаёт Sputnik Азербайджан.

Должна быть создана рабочая группа по делимитации и начаться подготовительные работы к мирному договору, — заявил глава государства на встрече во дворце «Гюлистан» в Баку с руководителями и личным составом азербайджанской армии по случаю Дня вооружённых сил.

Он подчеркнул, что Ереван должен отказаться от территориальных претензий и наладить нормальные отношения с соседями. Это является единственным путём развития.

Ранее президент Азербайджана заявил, что конфликт в Карабахе уже решён и нет необходимости в каких-либо переговорах по этому вопросу. По его словам, стороны находятся в состоянии постконфликтного развития. Алиев обратил внимание, что трёхсторонняя декларация от 10 ноября является не просто соглашением о прекращении огня, в этом документе речь идёт о многих других вопросах.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.