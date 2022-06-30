Алиев: попытки восстановить МГ ОБСЕ разрушительны для Южного Кавказа

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил попытки Армении восстановить Минскую группу ОБСЕ. По его мнению, это контрпродуктивно и может негативно отразиться на процессе мирного урегулирования на Южном Кавказе, сообщает «Интерфакс».

Он напомнил, что Минская группа была создана в 1992 году с целью положить конец оккупации азербайджанских земель, однако она стала инструментом в руках тех, кто желал затянуть конфликт.

Азербайджан военно-политическим путем восстановил территориальную целостность. Необходимости в Минской группе ОБСЕ нет, мы с ней попрощались. Но Армения и ряд стран хотят восстановить, но это невозможно, она (ОБСЕ. — NEWS.ru) мертва, — цитирует Алиева агентство.

Он добавил, что спекуляции о Минской группе контрпродуктивны и разрушительны для мирного процесса в регионе.

Ранее азербайджанский лидер пригрозил Армении, что та пожалеет, если будет тянуть время в вопросе определения границ. Он подчеркнул, что Баку будет укреплять «военную мощь» в Карабахе и Восточном Зангезуре. Там планируется открытие еще нескольких частей коммандос, в которых будут служить «тысячи азербайджанцев».