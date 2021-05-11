Алиев выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в Казани

https://static.news.ru/photo/1f5b082a-b26d-11eb-aae7-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи со стрельбой в Казани. Об этом говорится на его официальном сайте.

Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в одной из школ Казани. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — заявил президент Азербайджана.

Также Алиев и его супруга Мехрибан выразили соболезнования главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Разделяя горе невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в сообщении.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев напал на школу № 175 в Казани. Он расстрелял людей. В результате атаки погибли девять человек, ещё 21 пострадал. При себе у стрелка было гладкоствольное ружьё Hatsan Escort и патроны, а также, предположительно, два самодельных взрывных устройства. Одно из них он кинул в сторону вахтёра, а другое использовал проходя по этажам. Злоумышленника задержали, он сам сдался полиции. У стрелка было официальное разрешение на ношение оружия.

Позже Галявиев начал давать показания. Злодей заявил, что осознался себя богом и в нём начался просыпаться монстр, после чего он начал всех ненавидеть. На допросе он также отказался от матери и отца.

Возбуждено уголовное дело. После ЧП президент России Владимир Путин потребовал ужесточить правила оборота оружия. Исполнить поручение должен глава Росгвардии Виктор Золотов. Новые правила примут с учётом вида оружия, которое использовал стрелок в Казани. Также в Госдуме рассматривают возможность повышения возраста для приобретения оружия, но у депутатов нет единой позиции по этому вопросу.