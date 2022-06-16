Алиев выразил надежду на подписание мирного соглашения с Ереваном

Фото: president.az

Баку и Ереван могут прийти к мирному соглашению в случае активной работы двух сторон для достижения этой цели, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 июня, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме, передает «Интерфакс Азербайджан». Глава республики подчеркнул, что конфликт исчерпан, однако необходимо начать работу над нормализацией отношений с Арменией, подписав мирный договор.

Конфликт урегулирован. Он нашел свое решение на основе Мадридских принципов, подготовленных Минской группой и сейчас надо работать над нормализацией отношений с Арменией, подписанием соглашения о мире. Считаю, что, если обе стороны будут добросовестно работать, что соглашение о мире может быть подписано в течение одного года. После этого на Южном Кавказе наступит мир, — заявил Алиев.

Говоря о нормализации отношений с Ереваном, глава Азербайджана подчеркнул, что Баку предлагал начать работу над мирным договором, однако ответа от армянской стороны не последовало. Он отметил прогресс в диалоге между двумя государствами.

Мы предприняли еще один шаг. Мы предложили пять базовых принципов, которые включают взаимное признание и уважение границ и территориальной целостности двух стран, а также отказ сейчас и в будущем от каких-либо территориальных претензий. Мы рады, что правительство Армении приняло эти пять принципов. Это положительная динамика, — добавил глава Азербайджана.

Следующим шагов, по словам президента, должно быть их практическое исполнение.

Азербайджан со своей стороны создал комиссию по мирным договоренностям и ждет аналогичного шага от Армении. Как только будет сделан этот шаг, начнутся переговоры, — подытожил Алиев.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан и Турция выступают за нормальные и добрососедские отношения с Ереваном. По его словам, нормализация отношений нужна в том числе и самой Армении. Министр подчеркнул, что хотя Ереван пытался игнорировать мирные призывы, Баку в начале текущего года обнародовал принципы будущего мирного соглашения. По его словам, многолетний конфликт принес «одни лишь беды», а сейчас необходимо «правильно оценить ситуацию и вынести нужные результаты».