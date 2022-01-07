Алиев выразил ЕР протест из-за поездки Милонова в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо главе партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву, в котором выразил протест в связи с поездкой депутата Госдумы Виталия Милонова в Карабах. Парламентарий посещал временно подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана в новогодние праздники и провёл там ряд встреч, сообщает АПА.

Действия российского политика вызвали резкий протест руководства Азербайджана. В письме подчёркивалось, что визит Милонова в Карабах незаконен.

В правящей партии Азербайджана «Ени Азербайджан» (ПЕА) пояснили, что руководство республики возмутили высказывания Милонова в адрес её народа. В Баку считают, что они противоречат духу дружеских отношений между Азербайджаном и Россией и нацелены на то, чтобы скомпрометировать трёхсторонние договорённости.

В партии выразили надежду на то, что ЕР примет меры для предотвращения в дальнейшем подобных «необдуманных и предвзятых заявлений» со стороны её представителей в Госдуме, передаёт Sputnik Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не зафиксировано серьёзных инцидентов. Он отметил, что возникали случаи столкновений на границе Азербайджана и Армении, но эта территория не входит в зону ответственности миротворцев. При этом сложившаяся там ситуация требует пристального внимания и обсуждения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.