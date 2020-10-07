Алиев: Россия и Турция должны осуществлять посредничество по Карабаху

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Россия и Турция должны осуществлять посредничество по Нагорному Карабаху в постконфликтный период, это является прагматичным подходом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, Азербайджан вернётся за стол переговоров, когда закончится фаза военного противостояния.

Ранее Алиев сообщил, что Армения пытается втянуть в конфликт государства Европы и своих союзников по Организации Договора о коллективной безопасности.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.