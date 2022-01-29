Алиев высоко оценил взаимодействие с Путиным

Общение и встречи с президентом России Владимиром Путиным дают положительный импульс развитию взаимодействия двух стран, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в программе «Формула власти» на телеканале «Россия 24». По его словам, он достаточно часто встречается с российским лидером как в России, так и в Азербайджане, поэтому взаимная политическая активность находится на очень высоком уровне.

Мы достаточно часто встречаемся с президентом Российской Федерации как в России, так и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи дают очень положительный импульс развитию нашего взаимодействия, а взаимная политическая активность находится на очень высоком уровне, — сказал Алиев.

Президент также отметил сотрудничество двух государств в гуманитарной сфере. Так, в Азербайджане работают более 330 русскоязычных школ и филиалов ведущих российских вузов. Кроме того, проводится насыщенная культурная программа.

Мы всегда на связи, работаем как близкие друзья и партнёры, — подчеркнул Алиев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с Ильхамом Алиевым проблематику внутриукраинского урегулирования. Лидеры стран также обменялись мнениями по поводу недавних событий в Казахстане. Стороны подтвердили приверженность к дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнёрства.

Российский президент также проинформировал своего коллегу о состоявшихся контактах с американской стороной и их союзниками по вопросам предоставления гарантий безопасности российской границы.