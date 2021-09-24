Алиев рассказал об информационном противостоянии во время карабахской войны
Сона Рустамова
Сона Рустамова
10:19, 24 сентября 2021
Ильхам АлиевФото: ru.president.az
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что во время второй карабахской войны отвечал согласием на все обращения со стороны СМИ об интервью, так как видел необходимость довести до общественности правду о ситуации. Об этом он заявил в интервью журналу «Национальная оборона». По словам главы государства, это было необходимо, так как на протяжении десятилетий армянская пропаганда создавала ложное представление о конфликте.
Президент напомнил, что в западных СМИ его называли «диктатором», тем самым пытаясь доказать, что в стране с таким лидером армянское население якобы не может чувствовать себя в безопасности.
А ведь в реальности Азербайджан — это многонациональная, многоконфессиональная страна, все здесь живут в мире и согласии, — отметил Алиев.
Он также подчеркнул, что армянская диаспоральная власть могущественнее власти в самой Армении, поэтому было «очень трудно» доносить правду до общественности. Президент отметил, что каждое его слово было подтверждено историческими фактами и документами.
Также Алиев заявил, что задолго до начала обострения карабахского конфликта в 2020 году Баку имел план ведения боевых действий. По его словам, это было естественным для страны, которая находилась в состоянии войны, хоть и «замороженной».
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.