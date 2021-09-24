Алиев рассказал об информационном противостоянии во время карабахской войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что во время второй карабахской войны отвечал согласием на все обращения со стороны СМИ об интервью, так как видел необходимость довести до общественности правду о ситуации. Об этом он заявил в интервью журналу «Национальная оборона». По словам главы государства, это было необходимо, так как на протяжении десятилетий армянская пропаганда создавала ложное представление о конфликте.

Президент напомнил, что в западных СМИ его называли «диктатором», тем самым пытаясь доказать, что в стране с таким лидером армянское население якобы не может чувствовать себя в безопасности.

А ведь в реальности Азербайджан — это многонациональная, многоконфессиональная страна, все здесь живут в мире и согласии, — отметил Алиев.

Он также подчеркнул, что армянская диаспоральная власть могущественнее власти в самой Армении, поэтому было «очень трудно» доносить правду до общественности. Президент отметил, что каждое его слово было подтверждено историческими фактами и документами.

Также Алиев заявил, что задолго до начала обострения карабахского конфликта в 2020 году Баку имел план ведения боевых действий. По его словам, это было естественным для страны, которая находилась в состоянии войны, хоть и «замороженной».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.