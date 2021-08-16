Алиев рассказал о цели Армении навсегда оставить Карабах под оккупацией

Цель Армении состояла в том, чтобы навсегда оставить все захваченные земли под оккупацией, ведь намеренный вернуть территории не стал бы строить шесть линий оборонительных укреплений. Как сообщается на официальном сайте президента Азербайджана, об этом заявил глава государства Ильхам Алиев во время своей поездки в Кельбаджарский район.

По словам Алиева, суть его политики заключалась в полном освобождении от оккупации пяти прилегающих к Карабаху районов и восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Он рассказал о переговорах с Арменией, в ходе которых стороны не смогли прийти к полноценному решению вопроса.

Азербайджанская сторона не согласилась с выдвинутыми предложениями. Но потом выяснилось, что Армения тоже не согласна на это, — пояснил Алиев.

Комментируя напряжённую обстановку на армяно-азербайджанской границе, Алиев подчеркнул, что последние слова остаются за Азербайджаном, что, по мнению политика, естественно.

Он также сообщил о продолжении судебных процессов в отношении иностранных компаний, которые работали на оккупированных территориях до второй карабахской войны. По его словам, в период оккупации армяне разграбили азербайджанские природные ресурсы, а в этом им помогали некоторые иностранные компании.

У этих компаний сейчас два выхода: либо они выплатят нам компенсацию, либо пойдут под международный суд, — подчеркнул глава государства.

Как известно, к делу также приобщили международные юридические компании.

Ранее Минобороны Армении сообщило о гибели второго военного при обстреле на границе. Инцидент произошёл на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы. Подразделения ВС Азербайджана якобы открыли огонь «из огнестрельного оружия различного калибра» по армянским позициям.