Алиев обвинил Ереван в манипуляциях с вопросом мирного договора

Фото: Президент Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в манипуляциях в вопросе заключения мирного договора. По мнению азербайджанского лидера, если бы Ереван действительно хотел мира, то откликнулся бы на предложение Баку сразу после войны, передает «Интерфакс Азербайджан».

Мы тоже хотели мира, но мы хотели вернуть свои земли. Они хотели мира, не возвращая земли. В этом была разница. Так что пришлось решать конфликт силовыми, а затем политическими средствами, — подчеркнулАлиев.

Он добавил, что между словами и действиями Армении наблюдаются противоречия. По мнению азербайджанского лидера, Ереван хочет сохранить эту «двусмысленность», которая не приносит никакой пользы.

Кроме того, Алиев призвал Армению отказаться от опасной риторики, если в Ереване реально хотят мира. Так он отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором политик отметил, что Баку своим поведением напоминает Аль-Каиду и ИГИЛ (запрещенные в РФ террористические организации).

Если эта страна (Армения) хочет мира, она должна прекратить свою очень опасную риторику. Недавно официальные лица Армении сравнили Азербайджан с «ИГИЛ» и «Аль-Каидой». На мой взгляд, это очень опасная риторика, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что армяне сами «относились к историческому и религиозному наследию Азербайджана так же, как ИГИЛ и Аль-Каида» и совершали террористические акты.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван будет стремиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном до конца года. Он также отметил, что Ереван устраивает российский вариант соглашения. Вопрос о том, будет ли этот вариант претворен в жизнь, Пашинян переадресовал российской стороне.